Иван Игнатьев назвал «Рубин» самым неудачным этапом своей карьеры

Экс-форвард казанцев считает, что не сошелся по работе с тогдашним тренером команды Леонидом Слуцким

Российский футболист Иван Игнатьев назвал «Рубин» самым неудачным этапом в своей карьере. Нападающий считает, что не сошелся менталитетом с тогдашним тренером команды Леонидом Слуцким.

— Самый неудачный этап в карьере? Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким — разные люди. При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет. В каких моментах не сошлись? В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом, — сказал Игнатьев Sport24.

Иван Игнатьев выступал за «Рубин» с 2020 по 2022 год, проведя в общей сумме 37 матчей. В составе казанской команды нападающий забил три гола. Трансфер Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» оценивается в 7 млн евро.



С февраля этого года российский форвард играет за клуб «ЖС Кабилия» из чемпионата Алжира. В составе своей алжирской команды Игнатьев забил пять мячей в 15 матчах.

Зульфат Шафигуллин