Российские авиакомпании перевезли 40 млн пассажиров за первое полугодие

Фото: Максим Платонов

Российские авиакомпании продемонстрировали стабильность пассажиропотока в первом полугодии 2025 года, перевезя более 40 млн человек. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ. Это соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

— Мы уже подводим итоги первого полугодия. Более 40 млн пассажиров нашей авиацией перевезено — это на уровне прошлого года, — заявил Старовойт.

Министр подчеркнул, что значительную часть пассажиропотока составляют внутренние перевозки: три четверти от общего числа перевезенных пассажиров воспользовались рейсами внутри России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для сравнения: пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-май 2024 года составил 40,4 млн человек.

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Рената Валеева