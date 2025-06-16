Скворцов: отмена комиссий для застройщиков ударила по ипотеке

Отмена комиссий для застройщиков негативно сказалась на объемах выдачи ипотечных кредитов, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в интервью ТАСС. По его словам, это привело к ужесточению условий кредитования, в частности к значительному повышению порога первоначального взноса.

— В сегменте, где Центробанк установил завышенные требования к риск-весам, наблюдается снижение выдачи ипотеки, — пояснил Скворцов.

Теперь заемщикам приходится вносить первоначальный взнос в размере 30% и более, что существенно ограничивает доступность кредитов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Скворцов выразил обеспокоенность растущей популярностью рассрочки от застройщиков, отсутствие единого стандарта которой создает серьезные риски.

— Основные риски связаны с неспособностью заемщиков продолжать платежи. Застройщики берут на себя значительные риски, и я сомневаюсь, что у всех достаточно опыта и компетенций для их эффективного управления. Дальнейший рост доли рассрочки может привести к негативным последствиям, — отметил он.

По оценкам экспертов, более половины квартир на первичном рынке сегодня продается в рассрочку, что очень беспокоит Центробанк. Почему рост популярности этого инструмента не нравится Банку России, какой сегодня средний срок рассрочки на рынке в Татарстане и какие риски несут покупатели и продавцы недвижимости — разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Рената Валеева