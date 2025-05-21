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«Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина

22:39, 21.05.2025

«Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии ярославская команда обыграла челябинский «Трактор» в серии до четырех побед — 4:1.

Решающий матч, состоявшийся в Ярославле сегодня, завершился со счетом 2:1.

Напомним, в составе «Локомотива» выступает экс-капитан «Ак Барса» Александр Радулов.

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