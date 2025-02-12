В 2024 году в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами

Фото: Максим Платонов

За 2024 год в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами. Наиболее распространенными стали кражи — 198 фактов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Кроме того, в числе преступлений иностранцев — 122 факта незаконного оборота наркотиков, 61 факт подделок документов и 49 фактов мошенничества. Также в прошлом году были зафиксированы случаи нарушений мигрантами ПДД (35 фактов), незаконного пересечения государственных границ (35 фактов), дачи взятки (26 фактов) или угроз убийством (15 фактов). В прошлом году мигранты совершили в Татарстане 560 преступлений.

В свою очередь в отношении иностранных граждан за прошлый год было расследовано 435 преступлений:

160 фактов мошенничества,

167 фактов краж,

13 фактов умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью,

10 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Преступления, совершенные мигрантами, не имели существенного влияния на общую криминогенную ситуацию в регионе, отметили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане проживают порядка 100 тыс. иностранных граждан. «В течение года цифра меняется: [они] заезжают, выезжают. К нам заехали больше 400 тыс. человек. Цели въезда разные: туризм, работа, учеба», — сообщил замначальника управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.

Галия Гарифуллина