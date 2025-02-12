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В 2024 году в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами

12:32, 12.02.2025
В 2024 году в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами
Фото: Максим Платонов

За 2024 год в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами. Наиболее распространенными стали кражи — 198 фактов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Кроме того, в числе преступлений иностранцев — 122 факта незаконного оборота наркотиков, 61 факт подделок документов и 49 фактов мошенничества. Также в прошлом году были зафиксированы случаи нарушений мигрантами ПДД (35 фактов), незаконного пересечения государственных границ (35 фактов), дачи взятки (26 фактов) или угроз убийством (15 фактов). В прошлом году мигранты совершили в Татарстане 560 преступлений.

В свою очередь в отношении иностранных граждан за прошлый год было расследовано 435 преступлений:

  • 160 фактов мошенничества,
  • 167 фактов краж,
  • 13 фактов умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью,
  • 10 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Преступления, совершенные мигрантами, не имели существенного влияния на общую криминогенную ситуацию в регионе, отметили в ведомстве.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане проживают порядка 100 тыс. иностранных граждан. «В течение года цифра меняется: [они] заезжают, выезжают. К нам заехали больше 400 тыс. человек. Цели въезда разные: туризм, работа, учеба», — сообщил замначальника управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.

Галия Гарифуллина

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