В 2024 году в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами
За 2024 год в Татарстане расследовали 660 преступлений, совершенных мигрантами. Наиболее распространенными стали кражи — 198 фактов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Кроме того, в числе преступлений иностранцев — 122 факта незаконного оборота наркотиков, 61 факт подделок документов и 49 фактов мошенничества. Также в прошлом году были зафиксированы случаи нарушений мигрантами ПДД (35 фактов), незаконного пересечения государственных границ (35 фактов), дачи взятки (26 фактов) или угроз убийством (15 фактов). В прошлом году мигранты совершили в Татарстане 560 преступлений.
В свою очередь в отношении иностранных граждан за прошлый год было расследовано 435 преступлений:
- 160 фактов мошенничества,
- 167 фактов краж,
- 13 фактов умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью,
- 10 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью.
Преступления, совершенные мигрантами, не имели существенного влияния на общую криминогенную ситуацию в регионе, отметили в ведомстве.
Напомним, на сегодняшний день в Татарстане проживают порядка 100 тыс. иностранных граждан. «В течение года цифра меняется: [они] заезжают, выезжают. К нам заехали больше 400 тыс. человек. Цели въезда разные: туризм, работа, учеба», — сообщил замначальника управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.
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