В Татарстане будут судить учителя за драку с учеником

Фото: Динар Фатыхов

В Чистопольском районе Татарстана преподавателя технологии будут судить за применение физической силы в отношении несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает Следком по Татарстану.

Согласно материалам следствия, 12 декабря 2024 года у педагога произошел конфликт с семиклассником. Позже об этом стало известно ученику 11-го класса, который обратился к учителю с претензиями.

В результате между учителем и старшеклассником произошла драка, в ходе которой педагог несколько раз попытался ударить юношу.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Рената Валеева