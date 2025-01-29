Татарстанцы доверяют телевидению больше, чем блогерам

Фото: Максим Платонов

Среди источников информации татарстанцы больше всего предпочитают ближайшее окружение — средний уровень доверия составил 3,28. Об этом в ходе заседания сообщил руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Уточняется, что респондентам предлагали оценить уровень доверия к источнику от нуля до пяти.

На втором месте оказались мессенджеры с показателем в 3,14, на третьем — эксперты и политологи (3,13). В пятерку также вошли интернет-СМИ (3,12) и радио (2,97).

Наименее надежным источником, по мнению опрошенных, стали блогеры — уровень доверия составил 2,18. Телевидение оказалось на седьмом месте (из девяти) с показателем в 2,94.

В целом основным источником потребления информации среди татарстанцев остается телевидение — его смотрят 45% аудитории республики. На втором месте значатся интернет-СМИ (44%), на третьем — соцсети (38%). В самом конце рейтинга с показателем 11% находятся блогеры. Однако аудитория ТВ, печатных и интернет-СМИ снижается: -7% и -3% соответственно. Рост наблюдается у соцсетей (+4%) и мессенджеров (+2%).

Елизавета Пуншева