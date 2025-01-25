ДТП на ул. Копылова приостановило движение трамваев в Казани

Фото: Динар Фатыхов

На улице Копылова, 1б произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях, что вызвало временную приостановку движения трамваев по маршрутам №1 и №6. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

В связи с инцидентом предприятие призывает планировать свои маршруты заранее, учитывая возможные неудобства.

Анастасия Фартыгина