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ДТП на ул. Копылова приостановило движение трамваев в Казани

13:22, 25.01.2025
ДТП на ул. Копылова приостановило движение трамваев в Казани
Фото: Динар Фатыхов

На улице Копылова, 1б произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях, что вызвало временную приостановку движения трамваев по маршрутам №1 и №6. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

В связи с инцидентом предприятие призывает планировать свои маршруты заранее, учитывая возможные неудобства.

Анастасия Фартыгина

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