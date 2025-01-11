«Ак Барс» вырвал победу у «Барыса» в домашнем матче с результатом 5:4

Фото: Динар Фатыхов

В матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» на домашнем льду одержал победу над казахстанским «Барысом» со счетом 5:4.

В первом периоде казанцы не смогли открыть счет, так как их гол отменили после остановки игры. Во втором периоде «Барыс» неожиданно вышел вперед и даже забросил шайбу в меньшинстве, но «Ак Барс» не остался в долгу: Егор Коршков ассистировал Александру Барабанову, который мощным броском сравнял счет.

К концу второго периода «Ак Барс» добился успеха благодаря голу Артемия Князева, который отметился своей первой заброшенной шайбой в КХЛ. За две минуты до конца основного времени тренер «Ак Барса» снял вратаря, и это решение привело к голу в пустые ворота. Однако за 10 секунд до финальной сирены Ник Петан сравнял результат, и игра перешла в овертайм, где победу одержал «Ак Барс».

Напомним, что организаторы сделали матч тематическим, посвятив проблеме сокращения популяции снежных барсов. Команды вышли на лед в специальных нашивках на игровой форме.

«Ак Барс» — «Барыс» — 5:4 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 1:0)

0:1 Николишин (Савицкий, 20:31)

0:2 Савицкий (Хохлов, 32:25, 4х5)

1:2 Барабанов (Коршков, 34:21)

2:2 Князев (Барабанов, Коршков, 36:50)

2:3 Рахманов (41:40)

2:4 Асетов (58:19, ПВ)

3:4 Яшкин (Семенов, Барабанов, 58:39, 6х5)

4:4 Петан (Барабанов, Галимов, 59:50, 6х5)

5:4 Лямкин (Семенов, 60:32)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 января против «Амура» в Хабаровске, начало встречи в 12.00.



Анастасия Фартыгина