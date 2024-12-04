Три лыжника сборной Татарстана лидируют в общем зачете Кубка России

Фото: Максим Платонов

Три представителя сборной Татарстана лидируют в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам по итогам двух стартовых этапов. Шестым в рейтинге идет еще один «татарстанец» Александр Большунов.

Лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам Иван Горбунов с 273 очками. На один балл от него отстает капитан татарстанской команды Сергей Ардашев. Тройку лучших замыкает новичок сборной Татарстана Савелий Коростелев с 254 очками.

Олимпийский чемпион Александр Большунов, несмотря на отсутствие побед в текущем сезоне, занимает шестую строчку общего зачета. Ранее лидер сборной России и Татарстана пропустил последнюю гонку второго этапа из-за недомогания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В женском общем зачете лидирует представительница Тюменской области Екатерина Смирнова с 253 очками. Лучшая из сборной Татарстана — Лидия Горбунова с 189 баллами идет пятой.

Следующие соревнования пройдут с 12 по 15 декабря в городе Чусовой Пермского края.

Большунов и Коростелев перешли в сборную Татарстана летом из команды Архангельской области.

Зульфат Шафигуллин