Три лыжника сборной Татарстана лидируют в общем зачете Кубка России
Три представителя сборной Татарстана лидируют в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам по итогам двух стартовых этапов. Шестым в рейтинге идет еще один «татарстанец» Александр Большунов.
Лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам Иван Горбунов с 273 очками. На один балл от него отстает капитан татарстанской команды Сергей Ардашев. Тройку лучших замыкает новичок сборной Татарстана Савелий Коростелев с 254 очками.
Олимпийский чемпион Александр Большунов, несмотря на отсутствие побед в текущем сезоне, занимает шестую строчку общего зачета. Ранее лидер сборной России и Татарстана пропустил последнюю гонку второго этапа из-за недомогания.
В женском общем зачете лидирует представительница Тюменской области Екатерина Смирнова с 253 очками. Лучшая из сборной Татарстана — Лидия Горбунова с 189 баллами идет пятой.
Следующие соревнования пройдут с 12 по 15 декабря в городе Чусовой Пермского края.
Большунов и Коростелев перешли в сборную Татарстана летом из команды Архангельской области.
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