Владимир Путин наградил медалистов Паралимпиады в Париже

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев, победивших и завоевавших призовые места на Играх в Париже 2024 года. Об этом говорится в указе российского лидера.

Напомним, за время соревнований спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

В октябре Минспорта России разработало проект постановления о единовременных выплатах для победителей и призеров летних Паралимпийских игр. Согласно документу, они получат 4 млн рублей за золото, 2,5 млн рублей за серебро и 1,7 млн рублей за бронзу. Если спортсмен завоевал несколько медалей, вознаграждение будет выплачено за каждую из них.

Рената Валеева