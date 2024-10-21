Владимир Путин наградил медалистов Паралимпиады в Париже
Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев, победивших и завоевавших призовые места на Играх в Париже 2024 года. Об этом говорится в указе российского лидера.
Напомним, за время соревнований спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.
В октябре Минспорта России разработало проект постановления о единовременных выплатах для победителей и призеров летних Паралимпийских игр. Согласно документу, они получат 4 млн рублей за золото, 2,5 млн рублей за серебро и 1,7 млн рублей за бронзу. Если спортсмен завоевал несколько медалей, вознаграждение будет выплачено за каждую из них.
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