«Роскосмос» объявил состав экипажей МКС до 2026 года: космонавт из Татарстана совершит свой третий полет

«Роскосмос» назвал составы экипажей, которые отправятся на МКС на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025 и 2026 году.

В основной экипаж МКС-73 вошли космонавты госкорпорации «Роскосмос»: уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Полет Кима пройдет по соглашению между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС».

Для Рыжикова это будет третий полет. Первый он совершил в октябре 2016 — апреле 2017 года, а второй — в 2020-м. За 184 дня он провел один выход в открытый космос из люка, который не открывался больше 11 лет.

Также в рамках этого соглашения россиянин Кирилл Песков включен в состав экипажа Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого планируется в феврале 2025 года.

На корабле «Союз МС-28» во втором полугодии 2025 года на станцию отправятся космонавты «Роскосмоса»: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. Они вошли в основной экипаж 74-й длительной экспедиции.

Основной экипаж МКС-75 составили космонавты Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина. Их полет на корабле «Союз МС-29» запланирован на 2026 год.



Рената Валеева