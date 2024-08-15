Грузовой корабль «Прогресс МС-28» отправился к МКС почти с 3 тоннами груза

Фото: Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» сегодня стартовал с космодрома Байконур. Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела корабль на заданную орбиту, после чего произошли штатные отделение от третьей ступени, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей.

«Прогресс МС-28» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,6 тонны грузов, включая 1,2 тонны оборудования для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежду, питание и медицинские средства.

Ожидается, что корабль состыкуется со служебным модулем «Звезда» российского сегмента МКС 17 августа.



Напомним, что Россия планирует перейти к серийному производству спутников к 2027 году. Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов.

Анастасия Фартыгина