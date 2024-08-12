Казань в июле вошла в топ-3 городов с самой высокой ценой на аренду недвижимости

Фото: Максим Платонов

По итогам июля Казань вошла в число лидеров по стоимости аренды жилья, обогнав Санкт-Петербург. Медианная ставка на аренду студий составила 34 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Вместе с Казанью в топ-3 также вошли Москва и Санкт-Петербург. Стоимость аренды студий в этих городах составила 63 тыс. и 32 тыс. рублей соответственно.

За «двушку» квартиросъемщики в среднем платят 90 тыс. рублей в столице, 63 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге и 46 тыс. рублей — в Казани. Цены за трехкомнатное жилье в этих городах достигают 147 тыс., 87 тыс., и 80 тыс. рублей соответственно.

Самые дешевые студии в июле фиксировались в Красноярске, Уфе и Челябинске. Медианные ставки аренды для этого типа квартир составили 15 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 23 тыс. руб. соответственно.

Минимальная стоимость съемных «однушек» и «двушек» — в Уфе, Воронеже и Омске. Однокомнатные квартиры в этих миллионниках сдавались в среднем за 20 тыс. рублей, 21 тыс. рублей и 22 тыс. рублей соответственно. Медианные арендные ставки двухкомнатных квартир в Уфе, Воронеже и Омске составили 26—27 тыс. рублей.

По итогам мая Казань также вошла в тройку городов с самыми дорогими квартирами. Столица Татарстана уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

Елизавета Пуншева