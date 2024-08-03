Несовершеннолетнего казанца признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти

Фото: Мария Зверева

17-летнего жителя Казани признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Установлено, что в марте этого года подсудимый купил автомобиль у неустановленного лица и водил его без прав. На машину обратили внимание сотрудники ГИБДД и попытались его остановить, однако несовершеннолетний продолжил движение.

Полицейские настигли автомобиль, когда тот остановился в заторе. Сотрудник предложил водителю выйти, однако тот поехал дальше и протащил по проезжей части полицейского, державшегося за дверь. Резко вывернув руль, подсудимый отбросил стража порядка на металлическое ограждение и скрылся, но вскоре был задержан для дальнейшего разбирательства.

Осужденному назначили 3 года лишения свободы условно.



В июле в Лаишевском районе Татарстана сотрудники ГИБДД, получив сообщение от местных жителей, остановили 13-летнего мальчика, который передвигался на квадроцикле по проезжей части. На место происшествия были вызваны родители ребенка, а сам квадроцикл был отправлен на штрафстоянку.

Елизавета Пуншева