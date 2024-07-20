Официальная статистика: в Татарстане выросли обороты розничной и оптовой торговли

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Оборот розничной торговли в Татарстане за январь — май 2024 превысил 617,8 млн рублей (+13,3% год к году). Оборот за первый квартал — 362,2 млн рублей, свидетельствуют данные Татарстанстата.

На пищевые продукты и табачные изделия пришлось 275,8 млн рублей (+5,8%), а на непродовольственные товары — 342 млн рублей (+19,9%).

Что касается оптовой торговли в республике, ее оборот за первые шесть месяцев текущего года составил 1,7 млрд рублей. Это на 6,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На первый квартал пришлось 995,6 млн рублей.

Напомним, в феврале непродовольственный сегмент розничного рынка Татарстана после провала в 2022 году вырос на 15,6% — до 772,4 млрд рублей, продовольственная розница росла менее динамично, на 6,3% — до 627,7 млрд рублей. В целом оборот розницы в Татарстане достиг 1,4 трлн рублей. Потребительский оптимизм вызван ростом доходов населения на фоне низкой безработицы. Эта тенденция сохраняется и в 2024 году. Какие факторы влияли на розничный рынок, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Галия Гарифуллина