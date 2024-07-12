В Казани открылся первый офис продаж ФСК Регион

Фото: ООО «СЗ 1 Казань﻿»

11 июля состоялось открытие первого в столице Татарстана офиса продаж ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК. Он расположен по адресу: улица Галактионова, 22.

ФСК Регион реализует в Зеленодольском районе республики проект ЖК «ФоРест». Его формат предусматривает наличие всех удобств городского жилья, но при этом — проживание за городом в окружении леса и реки. В основе концепции — совмещение первозданной природы с привычным комфортом городской квартиры.

— Удобные планировки, необычные форматы, жилье на первых этажах с террасой, последние этажи с эксплуатируемой кровлей — такое нечасто встречается. Особенно в сегменте комфорт-класса, в котором мы работаем в «ФоРесте», — рассказал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» Евгений Мартынов.

Подробную консультацию о проекте теперь можно получить прямо в центре Казани. Для удобства клиентов в офисе предусмотрены зона ожидания, рабочая зона, две переговорные и детский уголок. «Здесь можно обсудить все, что связано с нашим ЖК и покупкой жилья, в том числе варианты оплаты, ипотечные программы. Полный цикл реализации», — отметил Мартынов.

— Почему мы приняли решение выходить в республику? Казань, по моему мнению, один из наиболее стремительно развивающихся городов в стране. Здесь очень большой потенциал, большой рынок, люди, которые креативны и готовы смотреть в сторону нетиповых решений. Мы, собственно, такие же креативные и сможем успешно поработать, — уверен он.

По словам Мартынова, скоро компания презентует еще один проект жилья, который будет расположен в центре Казани. Всего в разработке у ФСК Регин восемь проектов в столице Татарстана и ближайшей агломерации.

— ФСК в Казани пока не очень хорошо знают, но это дело временное и поправимое. Группа компаний существует более 18 лет. Штаб-квартира находится в Москве. Сейчас мы представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области, Татарстане, Нижнем Новгороде, Приморском крае, — рассказал Мартынов.

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