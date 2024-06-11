В Казани 12 июня муниципальные парковки станут бесплатными

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 12 июня, жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками, расположенными вдоль улично-дорожной сети. Это связано с празднованием Дня России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Муниципальные парковки работают без взимания платы в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8.00 до 19.00.

Стоит подчеркнуть, что уже с 3 июня в Казани начали свою работу три новые муниципальные парковки. Они расположены на улицах Спартаковской, Жимешле и Николая Ершова (вдоль дома №8).

Разиль Самигуллин