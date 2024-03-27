«КОС-Синтез» сыграет с астраханским «Динамо» в полуфинале чемпионата России по водному поло

Казанская ватерпольная команда «КОС-Синтез», занявшая второе место в регулярном чемпионате, начинает свой путь в плей-офф. В полуфинале казанцы встретятся с астраханским «Динамо». Обе команды входят в тройку сильнейших команд чемпионата России, поэтому противостояние обещает быть напряженным.

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло третье место и начало свой путь в 1/4 финала, где обыграло «Штурм-2002». У казанцев была неделя на подготовку к предстоящим матчам.

Статистика личных встреч говорит о равной силе команд. По ходу сезона «КОС-Синтез» одержал две победы со счетом 11:6 и 11:7. «Динамо» также одержало две победы — 9:7 в основное время и 11:10 в серии пенальти. Однако казанская команда имеет лучшую разницу мячей: «КОС-Синтез» меньше всех пропустил и больше всех забросил в этом розыгрыше чемпионата.

Исход серии во многом определит игра лидеров команд. В составе казанской команды выступят Роман Шепелев (1 место среди ассистентов), Арслан Закиров (4 место среди бомбардиров) и Эмиль Зиннуров (5 место среди ассистентов). Ворота будет защищать Игорь Чирков (1 место среди вратарей). За астраханскую команду сыграют Тимур Сыкалов (3 место среди ассистентов), Егор Васильев (4 место среди защитников) и Егор Емельянов (5 место среди спринтеров).

Противостояние начнется 30 марта в Казани, ответная встреча состоится через неделю в Астрахани. При необходимости третий матч также пройдет на домашней арене «КОС-Синтеза».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин