В Казани произошла серьезная авария с тремя автомобилями на улице Тэцевской

Сегодня в 09.31 напротив дома 181 по улице Тэцевской, по предварительным данным, 37-летний водитель, управляя грузовым автомобилем FOTON AUMAN, не выбрал скорость и безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

В результате удара автомобиль ВАЗ-2114 отбросило на встречную полосу, и произошло столкновение с автомобилем KIA RIO под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

Все три водителя были осмотрены на месте бригадой скорой помощи. Предварительно у одного из водителей диагностирован ушиб ноги, у другого — ушиб плеча слева. Пассажирка автомобиля KIA, девушка 1978 г. р., с диагнозом ушиб грудной клетки была госпитализирована в 12 ГКБ.

Водителей проверили на месте алкотектором. В отношении водителя грузовика возбуждено дело об административном правонарушении по 12.24.1 КоАП РФ. В отношении водителя KIA был составлен административный материал по статье 12.37.2 КоАП РФ.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. В результате аварии было затруднено автомобильное движение по улице Тэцевской.

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Нафиса Миннехузина