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Сразу три клуба КХЛ вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина

19:50, 08.03.2024
Сразу три клуба КХЛ вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина
Фото: Динар Фатыхов

Сразу три клуба КХЛ вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина:

  • московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1;
  • ярославский «Локомотив» выбил прошлогоднего финалиста, московский ЦСКА, забросив ему шесть шайб;
  • екатеринбургский «Автомобилист» на гостевом льду оказался сильнее второго финалиста прошлого сезона казанского «Ак Барса» и выбил подопечных Зинэтулы Билялетдинова при счете 1:2.

Все серии между командами закончились со одинаковым счетом — 4:1.

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Олег Исаков
СпортХоккей Татарстан
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