Сразу три клуба КХЛ вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина
Сразу три клуба КХЛ вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина:
- московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1;
- ярославский «Локомотив» выбил прошлогоднего финалиста, московский ЦСКА, забросив ему шесть шайб;
- екатеринбургский «Автомобилист» на гостевом льду оказался сильнее второго финалиста прошлого сезона казанского «Ак Барса» и выбил подопечных Зинэтулы Билялетдинова при счете 1:2.
Все серии между командами закончились со одинаковым счетом — 4:1.
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Олег ИсаковСпортХоккей Татарстан
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