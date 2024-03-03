Российская команда SMP Racing стала чемпионом на турнире по фиджитал-гонкам на «Играх Будущего»
Российская команда SMP Racing стала последним чемпионом Игр Будущего 2024 года, которые пройдут в Казани.
В финале соревнований по G-Drive фиджитал-гонкам спортсмены обошли соперников из Узбекистана Formula Team и снова заняли почетное первое место.
Третье место завоевала российская команда BR Engineering.
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