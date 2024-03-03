Новости спорта

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российская команда SMP Racing стала чемпионом на турнире по фиджитал-гонкам на «Играх Будущего»

18:23, 03.03.2024

Российская команда SMP Racing стала последним чемпионом Игр Будущего 2024 года, которые пройдут в Казани.

В финале соревнований по G-Drive фиджитал-гонкам спортсмены обошли соперников из Узбекистана Formula Team и снова заняли почетное первое место.

Третье место завоевала российская команда BR Engineering.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также