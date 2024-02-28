На улице Нариманова в Казани появится гостиница со спа и подземной парковковкой

На сайте Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана появилось положительное заключение о строительстве гостиничного комплекса со спа и подземным паркингом на улице Нариманова. Заказчиком исследования выступила компания из Санкт-Петербурга ООО «Новалогистика».

Общая площадь трех земельных участков, на которых планируются работы — более 7 тыс. кв. метров.

По данным экспертизы, работы могут ухудшить состояние объекта культурного наследия «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII веков», поэтому необходимо проведение спасательных археологических работ.

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