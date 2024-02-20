Абоненты «Летай» остаются на связи во время морозов и снегопадов

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

Морозы и снегопады в Татарстане, которые привели к транспортному коллапсу и перекрытию федеральных трасс, не повлияли на качество услуг связи абонентов «Летай». В январе оператор зафиксировал минимальный прирост аварийных инцидентов на базовых станциях — на 0,0039%.

На базовых станциях «Летай» по всей республике стоят дополнительные обогреватели, благодаря которым оборудование не вышло из строя, а аккумуляторы не переохладились. Время их автономной работы увеличилось, и даже аварийные отключения электроэнергии не повлияли на качество связи.

Несмотря на сложные погодные условия, «Летай» продолжил расширять покрытие сети. В прошлом месяце оператор построил и модернизировал 19 базовых станций в 12 населенных пунктах Татарстана. К примеру, для жителей с. Старое Шугурово в Лениногорском районе впервые запустили мобильный интернет. Устойчивой связью и интернетом теперь пользуются и в поселках Отары и Новое Победилово в пригороде Казани, в с. Большие Кургузи (Зеленодольский район), с. Отар-Дубровка (Пестречинский район), п. Вязовка (Бугульминский район) и др. Мобильная передача данных ускорилась в два раза в Базарных Матаках (Алькеевский район). Стабильное LTE-покрытие обеспечили в локациях с сезонной загруженностью сети: на проспекте Универсиады в Казани, в п. Бирюли (Высокогорский район) и д. Студенец (Верхнеуслонский район).

«Качество услуг связи не должно зависеть от погоды или удаленности населенного пункта от базовых станций, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. — Для нас в приоритете по-прежнему остается комфорт наших абонентов. С 2013 года мы строим разветвленную сеть, которая позволяет охватить поселки даже в самых отдаленных районах Татарстана и запустить в этих локациях базовую станцию в эфир. Порой, даже несмотря на низкую рентабельность проекта».

Реклама. ПАО «Таттелеком»