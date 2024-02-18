В Краснодаре мужчина подбросил под машину самодельное взрывное устройство

В полицию Краснодара обратился местный житель, который рассказал, что его родственник подложил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся.

Прибывшие на место происшествия полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. При обследовании правоохранители использовали служебную собаку, которая сигнальным поведением обозначила наличие опасного предмета. Полицейские оцепили территорию и эвакуировали жильцов трех домов.

Для обезвреживания устройства подключились специалисты регионального УФСБ. В результате инцидента никто не пострадал.

Задержанным оказался владелец машины. Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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