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Минстрой России готовит проекты для расширения применения маткапитала

19:05, 09.02.2024

Минстрой разработал проекты актов, которые позволят использовать материнский капитал для реконструкции домов блокированной застройки. После реконструкции владельцы домов должны будут представить документ, подтверждающий увеличение площади жилья, сообщает пресс-служба Минстроя.

Форма этого документа будет установлена приказом Минстроя. В течение 10 рабочих дней после подачи заявления будет выдаваться акт освидетельствования. Его можно будет применять в качестве подтверждения использования материнского капитала.

Это позволит семьям с материнским капиталом реконструировать дома блокированной застройки, также известные как «таунхаусы». Таким образом, семьи получат больше возможностей для улучшения своих жилищных условий, пояснил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

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Недвижимость
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