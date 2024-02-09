Минстрой России готовит проекты для расширения применения маткапитала

Минстрой разработал проекты актов, которые позволят использовать материнский капитал для реконструкции домов блокированной застройки. После реконструкции владельцы домов должны будут представить документ, подтверждающий увеличение площади жилья, сообщает пресс-служба Минстроя.



Форма этого документа будет установлена приказом Минстроя. В течение 10 рабочих дней после подачи заявления будет выдаваться акт освидетельствования. Его можно будет применять в качестве подтверждения использования материнского капитала.



Это позволит семьям с материнским капиталом реконструировать дома блокированной застройки, также известные как «таунхаусы». Таким образом, семьи получат больше возможностей для улучшения своих жилищных условий, пояснил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».