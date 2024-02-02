4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП на дорогах Татарстана за 1 февраля

За 1 февраля 2023 года на дорогах республики Татарстан произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, а 8 получили травмы. Об этом сообщает ГИБДД по Татарстану.

Три из четырех смертельных случаев произошли с участием пешеходов. Все погибшие пешеходы находились вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов.

ДТП с их участием зафиксированы в Альметьевском, Арском и Елабужском районах.



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Нафиса Миннехузина