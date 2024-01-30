Спрос на покупку готового бизнеса и франшиз в Татарстане вырос на 23%

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В 2023 году в Татарстане на 23% вырос спрос на покупку франшиз и готового бизнеса. Об этом говорит рейтинг инвестпривлекательности бизнеса, который подготовили эксперты «Авито».

Самыми востребованными для покупки в Татарстане стали пункты выдачи заказов (в структуре спроса они занимают 19,5%), онлайн-магазины (15%) и предприятия общепита (15%).

Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито», выделяет два ключевых тренда, главенствовавших в 2023 году: рост маркетплейсов и увеличение интереса к инвестиционным предложениям (франчайзинг, бизнес-партнерство, аренда бизнеса и т.д.). По его словам, объявлениями о продаже готового бизнеса или франшиз интересуются и опытные бизнесмены, и люди без опыта предпринимательской деятельности, которые хотят инвестировать средства.

— Основным фактором роста спроса можно назвать увеличение числа предпринимателей, которые рассматривают запуск продаж на онлайн-платформах как дополнительную возможность для заработка. По сути, ключевым драйвером остается рост популярности онлайн-торговли, развитие маркетплейсов, изменение рынка труда, которые мотивируют людей искать новые источники для развития, — говорит Дудковский.

Быстрее остальных росли предприятия из e-commerce (+215% с января по декабрь 2023 года по сравнению с 2022-м). Следующими по темпам роста стали предприятия индустрии красоты (выросли на 66%) и производство (на 64%). Рост бизнес-интереса к пунктам выдачи заказов составил 9%, к общепиту — 22%. Эксперты объясняют высокий рост интереса к бьюти-сфере ростом популярности франшиз в этой области деятельности и невысоким порогом входа.

