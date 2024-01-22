Число парковочных мест в Казани может вырасти до 9,5 тысячи

Власти Казани рассматривают возможность увеличения количества муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения. Их число может вырасти с 9 381 до 9 531 места.

Парковка может появиться в «Салават купере» на территории между улицами Мастеров и Тансык. Там могут открыть 76 мест.

Еще одну платную стоянку хотят установить на пересечении улиц Н. Назарбаева и пр. Универсиады, вблизи дома №8 по ул. Н. Назарбаева. Она будет рассчитана на 77 машин.

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