«Отложили разговор»: агент Александра Радулова — о переговорах с «Ак Барсом» по поводу контракта игрока

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Агент Юрий Николаев, который представляет интересы форварда «Ак Барса» Александра Радулова, рассказал, что стороны пока не обсуждали будущее игрока в казанской команде. Его высказывания передает «Спорт-экспресс».

— Пока ничего нет по поводу продления контракта. Мы просто в какой-то определенный момент поговорили о чем-то и пока отложили разговор. Желание у Радулова играть есть. Он еще будет играть в клубе, но пока, в каком, не могу сказать. Возможны варианты, почему нет. Но сначала надо посмотреть, как пройдет сезон, а потом делать выводы, — объяснил Николаев.

В этом сезоне КХЛ форвард провел 39 матчей и набрал 28 (10+18) очков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Соглашение 37-летнего хоккеиста с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года. Двухлетний контракт был подписан в 2022 году.

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Айрат Назипов