Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в мошенничестве на 435 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Заместителя гендиректора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Об этом сообщает Следком.

— По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе.

Всем троим избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведутся следственные действия.

realnoevremya.ru (архив)

Олег Фролов занимает текущую должность с февраля 2019 года. В 1996 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Айрат Назипов