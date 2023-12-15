Предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотекам увеличили до 9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России скорректировало некоторые параметры льготных ипотечных программ. Так, по дальневосточной и арктической ипотекам с 6 до 9 млн рублей увеличен предельный размер кредита, сообщает пресс-служба Минфина.

Программа льготной ипотеки распространяется на все 11 регионов ДФО — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ.

Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, составляет 6 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось о планах правительства рассмотреть проект постановления с изменениями в программе льготной ипотеки. Поправки подготовило Министерство финансов страны. Изменения внесены «с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля».



В начале декабря раис Татарстана Рустам Минниханов предложил увеличить максимальный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 млн рублей. Глава республики также предложил сделать льготные программы ипотеки бессрочными по аналогии с сельской ипотекой. Позднее президент России Владимир Путин высказался о необходимости рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше 6 миллионов рублей в регионах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов