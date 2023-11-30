«КОС-Синтез» проведут 10-й тур чемпионата России с астраханским СШОР

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой "КОС-Синтез"

Ватерполисты «КОС-Синтез» проведут 10-й тур чемпионата России с астраханским СШОР, встречи пройдут 2 декабря в 12.00 и 3 декабря в 14.00, сообщает пресс-служба клуба.



Астраханская СШОР — молодежная команда, кузница кадров для регионального флагмана «Динамо» Астрахань. В турнирном рейтинге идут на 10 месте. Самое крупное поражение в сезоне потерпели в начале первого круга от казанского «КОС-Синтеза» — 3:28. Во втором матче разница получилась более скромной, но не менее убедительной — 3:21.

«КОС-Синтез» завершил первую половину регулярного сезона на третьем месте. Заводчане провели 18 игр, одержали 14 побед. Испытали по 2 поражения по пенальти и в основное время от «Спартака» и «Динамо», которые в настоящее время возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

В первом круге открытого чемпионата России по водному поло казанский «КОС-Синтез» дважды победил в Москве вторую команду МК СШОР «Восток», а основная команда москвичей столкнулась с сопротивлением спортсменов «КОС-Синтез-УОР», давших в родном бассейне «Оргсинтез» бой опытным соперникам. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывала об итогах первого круга.

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Маргарита Головатенко