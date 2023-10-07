На дорогах Саранска начнут работать автоматические метеостанции

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

На дорогах Саранска начнут работать автоматические метеостанции. Об этом пишут «Известия Мордовии» со ссылкой на Госкомтранс республики.

Одна из них будет установлена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на пересечении улиц Советская и Ботевградская. Вторая будет мобильной, ее установят на машину Центра организации дорожного движения.

Такие метеостанции используют зимой для предупреждения образования наледи, а весной они помогают определить сроки ввода/отмены ограничения движения многотонных грузовиков. Летом они помогают защитить асфальт от образования колейности во время жары.

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Айрат Назипов