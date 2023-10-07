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«КОС-Синтез-УОР» снова уступил «Балтике»

13:34, 07.10.2023
«КОС-Синтез-УОР» снова уступил «Балтике»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР»

Казанский молодежный клуб «КОС-Синтез-УОР» проиграл второй домашний матч «Балтике». Второй тур регулярного чемпионата России по водному поло завершился победой питерской команды со счетом 8:13 (0:2, 3:4, 0:4, 5:3).

Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (3), Махиянов (3), Тазеев (2)

— Была хорошая игра. Где-то опыта не хватило, где-то функционально просели. Сделаем выводы. Будем работать дальше, — прокомментировал поражение в интервью клубной-пресс-службе подвижный нападающий «КОС-Синтез-УОР» Даниил Самсонов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР»

Следующие матчи казанская команда проведет на выезде. 13 и 14 октября «КОС-Синтез-УОР» сразится против команды «Штурм-2002».

В первом матче «КОС-Синтез-УОР» также уступил питерской «Балтике». Встреча завершилась со счетом 7:15 (2:3, 2:4, 1:4, 2:4). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (2), Тазеев (2), Махиянов (1), Полозенко (1), Филатов (1).

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Айрат Назипов
СпортВодные виды спорта Татарстан
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