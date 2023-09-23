Волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли «Ленинградке» в полуфинале Кубка Столетия

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» уступил в полуфинале Кубка Столетия «Ленинградке». Матч закончился со счетом 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 19:25).

Во втором полуфинале сыграют московское «Динамо» и «Локомотив» из Калининграда. Победитель выйдет в финал, а второй участник будет играть с казанской командой. Матч за бронзу состоится в воскресенье, 24 сентября.

скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

В начале сентября волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили команду «Динамо-Метар» в матче группового этапа женского розыгрыша Кубка столетия. Матч закончился со счетом 1:3 (25:18, 22:25, 21:25, 18:25).

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Айрат Назипов