Новости технологий

12:19 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

«Ростех» сообщил о массовой DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo

11:49, 28.09.2023
«Ростех» сообщил о массовой DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская система бронирования авиабилетов Leonardo 28 сентября подверглась массовой DDoS-атаке. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», она ведется из других стран.

Восстановить работу Leonardo должны в ближайшее время, пишет ТАСС. Специалисты на данный момент отражают DDoS-атаки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, система бронирования Leonardo разработана «Сиреной» и «Ростехом» и запущена в 2022 году. Как сообщал в начале августа этого года президенту России Владимиру Путину глава «Ростеха» Сергей Чемезов, на нее перешли свыше 60 отечественных авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот» и «Победа».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
ТехнологииITПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также