«Ростех» сообщил о массовой DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo
Российская система бронирования авиабилетов Leonardo 28 сентября подверглась массовой DDoS-атаке. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», она ведется из других стран.
Восстановить работу Leonardo должны в ближайшее время, пишет ТАСС. Специалисты на данный момент отражают DDoS-атаки.
Напомним, система бронирования Leonardo разработана «Сиреной» и «Ростехом» и запущена в 2022 году. Как сообщал в начале августа этого года президенту России Владимиру Путину глава «Ростеха» Сергей Чемезов, на нее перешли свыше 60 отечественных авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот» и «Победа».
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