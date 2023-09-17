Умер поэт Николай Добронравов

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила дочь поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.



— Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня — Колечка… Прекрасным поэтом был, вы все его чудесные песни знаете — они уже давно стали классикой. А еще удивительно добрым и хорошим человеком, — написала она.

Николай Добронравов — советский и российский поэт, лауреат Государственной премии СССР (1982). Его супруга — Александра Пахмутова. В творческом союзе они создали множество популярных песен: «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Надежда» и др.

Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль.

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Маргарита Головатенко