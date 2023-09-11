Исследование: казанцы считают свой город дорогим

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казанцы назвали свой город дорогим. По данным исследования SuperJob, за это высказался 41% опрошенных жителей столицы республики.



В свою очередь, 39% не согласны с этой позицией. Как считают горожане, дороже всего в городе обходятся квартиры, еда, жилищно-коммунальные услуги, проезд на общественном транспорте, а также покупки вроде одежды, обуви и бытовой техники.



Самым дорогим же городом респонденты признали Москву. За это высказались 53% опрошенных. Кроме этого, о высоких ценах рассказали жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы. Жители столицы соседней республики больше всего возмущены ценами на продукты питания.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что этим летом в Казани вырос спрос на вторичное жилье. Этот показатель достиг отметки 17%. Вместе с ним повысилась и цена на квартиры — 1%, поднявшись до уровня 5,9 млн рублей.

До этого казанцы высказывались в пользу того, чтобы МРОТ равнялся 37,3 тысячи рублей. Год назад жители города считали, что он должен составлять 33,5 тысячи.





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Александр Зарипов