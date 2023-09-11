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Исследование: казанцы считают свой город дорогим

02:33, 11.09.2023 1
Исследование: казанцы считают свой город дорогим
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казанцы назвали свой город дорогим. По данным исследования SuperJob, за это высказался 41% опрошенных жителей столицы республики.

В свою очередь, 39% не согласны с этой позицией. Как считают горожане, дороже всего в городе обходятся квартиры, еда, жилищно-коммунальные услуги, проезд на общественном транспорте, а также покупки вроде одежды, обуви и бытовой техники.

Самым дорогим же городом респонденты признали Москву. За это высказались 53% опрошенных. Кроме этого, о высоких ценах рассказали жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы. Жители столицы соседней республики больше всего возмущены ценами на продукты питания.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что этим летом в Казани вырос спрос на вторичное жилье. Этот показатель достиг отметки 17%. Вместе с ним повысилась и цена на квартиры — 1%, поднявшись до уровня 5,9 млн рублей.

До этого казанцы высказывались в пользу того, чтобы МРОТ равнялся 37,3 тысячи рублей. Год назад жители города считали, что он должен составлять 33,5 тысячи.


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Александр Зарипов
Недвижимость Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    Казанцы назвали Москву дорогим городом потому что там не живут. Конда там живешь, ты знаешь где магазины дешевые, с ценами ниде чем в казанских пятерочках и магнитах и одеваешься на садоводе, где цены тоде ниде. Плюс социалка там шикарная, казани сроду не догнать. Так что те кто переехал в Москву не хотят возвращаться в Татарстан. Никогда! И ни за что.
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