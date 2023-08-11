В июле спрос на «вторичку» в Казани вырос на 17%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 33 российских городах в июле 2023 года наблюдается увеличение спроса на вторичное жилье. В среднем по России спрос на квартиры за месяц вырос на 12%, а объем предложения сократился на 2%, при этом средняя стоимость жилья не изменилась как по цене за объект, так и в пересчете за квадратный метр, сообщили в «Авито Недвижимости».

В июле спрос на «вторичку» в Казани вырос на 17%, а средний ценник стал дороже на 1%, поднявшись до уровня 5,9 млн рублей.

По сравнению с июнем этого года сильнее всего интерес к объектам повысился в Брянске и Симферополе (+26%), Барнауле (+21%), Калининграде (+20%) и Кирове (+18%). В Москве рост составил 9%, в Санкт-Петербурге — 10%. Меньше всего показатель вырос в Сочи — на 0,4% за месяц.

Интересно, что предложение на рынке вторичного жилья за месяц увеличилось только в шести из 33 городов.

Так, например, в Ставрополе и Кирове рост составил 2%, в Рязани, Екатеринбурге и Симферополе — 1%, а в Севастополе — 0,2%. Сильнее всего количество доступных лотов на «вторичке» по сравнению с июнем 2023 года сократилось в Москве (-8%), Ростове-на-Дону (-5%), Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани и Омске (-4%).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Цены же на вторичное жилье выросли в 21 из 33 городов, а в оставшихся 12 — не изменились.

Заметнее всего средний ценник повысился в Москве (+15%, с 13,1 до 15 млн рублей в среднем). В Челябинске — вырос на 4%, рост зафиксирован в Перми, Барнауле, Сочи, Томске, Нижнем Новгороде, Симферополе и Самаре (+2% в каждом городе).

В пересчете на квадратные метры стоимость «вторички» за месяц также больше всего выросла в Москве и Челябинске (+4% в обоих).

В Ставрополе она выросла на 3%, в Сочи, Нижнем Новгороде, Симферополе и Самаре (+2% в каждом). А вот снижение стоимости квадратного метра по сравнению с июнем 2023 года отмечалось только в Саратове (-0,6%), Ульяновске (-0,6%) и Томске (-0,3%).

Татарстан занял шестое место в рейтинге самых востребованных регионов для переезда россиян. Из списка были исключены Москва, Санкт-Петербург и их агломерации.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова