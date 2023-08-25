В Татарстане перед судом предстанет мужчина, державший сына сожительницы взаперти четверо суток

В Татарстане перед судом предстанет 30-летний житель Тверской области, которого обвиняют в избиении сожительницы и ее сына 2016 года рождения. Ребенка он удерживал взаперти четверо суток, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республики.



Его обвиняют по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои), п. «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствие считает, что 21 апреля мужчина находился в доме у сожительницы в одном из поселков Мамадышского района. Там он избил женщину и удерживал ее сына взаперти, применяя в отношении них насилие.

В дальнейшем мужчина уснул, и женщина с сыном смогли покинуть дом. Обнаружив их отсутствие, злоумышленник похитил из дома мобильный телефон потерпевшей и денежные средства, после чего скрылся.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый, будучи осужден в 2017 году за разбой, в дальнейшем освободившись из мест лишения свободы и встав на учет по месту временного пребывания в Мамадышском районе, уклонялся от административного надзора.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко