В Татарстане расширили функции Главного управления ветеринарии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана расширил функции Главного управления ветеринарии. Решение закреплено постановлением, подписанным премьер-министром региона Алексеем Песошиным.



Теперь Главное управление ветеринарии Кабмина республики будет определять зоосанитарный статус земельных участков и помещений, используемых для содержания и убоя животных, а также для производства и хранения товаров, подлежащих ветеринарному контролю.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, согласно изменениям, специалисты не смогут требовать для осмотра животных доступ в жилые помещения, расположенные на приусадебных земельных участках.

Постановление вступает в силу 1 сентября.

Напомним, на сегодняшний день Татарстан благополучен по всем особо опасным инфекционным заболеваниям. Об этом в июле сообщал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин. Однако угроза распространения заболеваний есть: в соседних Чувашии и Удмуртии была выявлена африканская чума свиней.

Кроме того, татарстанцев призвали воздержаться от покупки овец за пределами республики, чтобы не допустить завоза зараженных животных и последующего распространения инфекций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина