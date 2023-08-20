Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

В воскресенье, 20 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани воздух прогреется до +22... +24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +21 до +26°С.

В Казани также ожидается северный, северо-восточный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, из-за северных воздушных потоков в Татарстане в воскресенье начнется существенное снижение температурного фона. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов.



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Айрат Назипов