Новости недвижимости

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Татарстан вошел в рейтинг самых востребованных регионов для переезда россиян

14:24, 20.07.2023 1
Татарстан вошел в рейтинг самых востребованных регионов для переезда россиян
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занял шестое место в рейтинге самых востребованных регионов для переезда россиян. Из списка были исключены Москва, Санкт-Петербург и их агломерации, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса Avito.Live.

Самым привлекательным регионом для переезда и покупки первичной недвижимости стал Краснодарский край. Также чаще Татарстана жители России переезжают в Тюменскую, Калининградскую, Свердловскую и Воронежскую области.

По итогам июня средняя стоимость квартир в новостройках Казани составляет 7,9 млн рублей, а в Татарстане — 6,5 млн рублей, подсчитали специалисты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений туров выходного дня по России. Лидером стал Санкт-Петербург, на втором месте — Москва.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Недвижимость Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:20
    Переезжают потом начинают права кричать, то им Казан мешает, то татарский речь им мешает, то татары разговаривают на своем языке. Знали бы еще свое место
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также