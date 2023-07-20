Татарстан вошел в рейтинг самых востребованных регионов для переезда россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занял шестое место в рейтинге самых востребованных регионов для переезда россиян. Из списка были исключены Москва, Санкт-Петербург и их агломерации, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сервиса Avito.Live.



Самым привлекательным регионом для переезда и покупки первичной недвижимости стал Краснодарский край. Также чаще Татарстана жители России переезжают в Тюменскую, Калининградскую, Свердловскую и Воронежскую области.

По итогам июня средняя стоимость квартир в новостройках Казани составляет 7,9 млн рублей, а в Татарстане — 6,5 млн рублей, подсчитали специалисты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений туров выходного дня по России. Лидером стал Санкт-Петербург, на втором месте — Москва.

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Айрат Назипов