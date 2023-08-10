Двух татарстанцев обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Двум татарстанцам предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинительное заключение утвердил первый зампрокурора республики Алексей Заика, сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как сообщают источники «Реального времени», Галееву Эдуарду Фанавилевичу и Хангильдину Артему Дамировичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, в 2014 году фигуранты и неустановленные лица предоставили жительнице Казани заем на сумму 200 тысяч рублей под залог земельного участка и дома стоимостью 3,1 миллион рублей. Однако обвиняемые фактически заключили с женщиной договор купли-продажи имущества. Позднее они продали его третьим лицом за 2,4 миллиона рублей.

Один из фигурантов вину признал. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде. Второй же заключен под стражу.

Оба фигуранта уже были осуждены за аналогичные преступления. Так, в 2019 году им вынесли приговор за участие в группе «черных риелторов», пять лет похищавшим недвижимость граждан, сообщает «Коммерсант».

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Елизавета Пуншева