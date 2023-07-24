Депутат Гаврилов: если снять несуществующий объект недвижимости с учета, можно сэкономить
Если снять несуществующий объект недвижимости с учета, можно сэкономить при уплате налога на имущество, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
— Собственник обязан платить налоги на имеющееся у него имущество. До тех пор, пока зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект. Если снять объект с учета, то можно существенно сэкономить, — приводит «РИА Новости» его слова.
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