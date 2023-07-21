В состав юниорской сборной России по водному поло вызвали трех игроков команды «КОС-Синтез-УОР»

Фото: realnoevremya.ru//Ринат Назметдинов (архив)

Сразу три игрока казанской команды «КОС-Синтез-УОР» принимают участие в учебно-тренировочном мероприятии юниорской сборной России по водному поло до 18 лет. Под руководством старшего тренера Дмитрия Апанасенко тренируются Илья Васильев, Даниил Кудрявцев и Камиль Шайдуллин.

Сбор проходит в турецкой Манисе. Спортсмены проводят тренировки на базе местного комплекса водных видов спорта.

До конца месяца ватерполисты сыграют несколько контрольных матчей против сверстников из сборной Турции.

realnoevremya.ru//Ринат Назметдинов (архив)

В конце мая ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» дома обыграли «Штурм-2002» и заняли пятое место на кубке России. Счет игры — 11:9 (2:2, 4:5, 3:0, 2:2). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Иванов (2), Лушавин (2), Шайдуллин (2), Белянский (2), Зигангиров (1), Ганиев (1).



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Айрат Назипов