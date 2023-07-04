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В Казани 8 июля состоится «Велодевичник-2023»

01:28, 04.07.2023
В Казани 8 июля состоится «Велодевичник-2023»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В столице Татарстана 8 июля пройдет «Казанский велодевичник — 2023». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В этом году мероприятие посвящено эпохе 1990-х годов. Организован маршрут по историческому центру Казани под атмосферную музыку.

По итогам заезда будут признаны победительницы в пяти номинациях:

  • «Звезда 90-х»;
  • «Самый стильный велосипед»;
  • «Самая активная участница велодевичника»;
  • «Самый креативный образ»;
  • «Мисс велодевичник — 2023».

Сбор участниц — в 16.30 у Центра семьи «Казан». Заезд начнется в 17.00.

Напомним, к заезду «Ночной велофест» в Казани присоединились 4,5 тысячи человек. Помимо жителей города, на велосипеды сели уроженцы Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов республики.

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Елизавета Пуншева
СпортОбществоИнфраструктура Татарстан

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