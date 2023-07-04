В Казани 8 июля состоится «Велодевичник-2023»
В столице Татарстана 8 июля пройдет «Казанский велодевичник — 2023». Об этом сообщается на сайте мэрии города.
В этом году мероприятие посвящено эпохе 1990-х годов. Организован маршрут по историческому центру Казани под атмосферную музыку.
По итогам заезда будут признаны победительницы в пяти номинациях:
- «Звезда 90-х»;
- «Самый стильный велосипед»;
- «Самая активная участница велодевичника»;
- «Самый креативный образ»;
- «Мисс велодевичник — 2023».
Сбор участниц — в 16.30 у Центра семьи «Казан». Заезд начнется в 17.00.
Напомним, к заезду «Ночной велофест» в Казани присоединились 4,5 тысячи человек. Помимо жителей города, на велосипеды сели уроженцы Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и соседних городов республики.
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