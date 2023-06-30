МТС оптимизировала связь на родине Ивана Шишкина

МТС завершила работы по оптимизации связи в Елабуге. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов.

Родину известного художника Ивана Шишкина, уютный купеческий город с хорошо сохранившимся архитектурным колоритом 19 века за десятки природных, архитектурных памятников, объектов, связанных с известными людьми разного времени, называют «музеем под открытым небом». Здесь же, на высоком берегу Камы находится памятник федерального значения «Чертово городище» с руинами древнеболгарской крепости-мечети, единственным сохранившимся наземным сооружением домонгольского периода Волжской Булгарии. Хотя самих жителей населенного пункта не более семидесяти пяти тысяч человек, ежегодно посмотреть местные достопримечательности приезжает свыше двухсот тысяч туристов. Большинство гостей город принимает в летний период, когда в Елабуге проходят крупные всероссийские мероприятия — Спасская ярмарка, фестиваль колокольного звона, праздник классической музыки «Летние вечера в Елабуге».

По статистике оператора, во время таких активностей нагрузка на сеть здесь вырастает в десятки раз.

— Елабуга — не только точка притяжения гостей Закамья, но и место проживания активных людей и множества предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, активных пользователей сервисов нашей экосистемы. Мы проанализировали растущую нагрузку на сеть и в рамках проходящей масштабной модернизации сети по всей республике оптимизировали связь и в Елабуге, — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.