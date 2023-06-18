The Limba станет хедлайнером Дня молодежи 2023 в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Хедлайнером Дня молодежи 2023 в Набережных Челнах станет казахстанский R&B и поп-исполнитель The Limba, программой мероприятия поделилась мэрия автограда.

Праздник пройдет уже в следующую субботу, 24 июня. Программа стартует в 16.00, а в 22.00 на майдане парка «Прибрежный» состоится салют.

С вечера начнут работу площадки «Молодежного квартала» (выставка молодежного творчества), а также «КАМАЗ-мастер», авто-мото- выставка, велофест, молодежная ярмарка, квартирник «Все свои», рок-фестиваль «Мой мир», интерактивные шатры (лектории, мастерские, профориентация).

С пяти вечера начнется концертная программа на майдане, на которой выступят городские коллективы и исполнители. В семь вечера начнется официальная торжественная часть, после которой запланированы показательные выступления пилотов «КАМАЗ-мастер».

А в 20.15 на сцену выйдет The Limba.

В 21.10 продолжит концерт известный московский диджей Кирилл Слепуха — DМС KIIDA, в Челны его в качестве подарка везет радио Energy.

В Казани всероссийский день молодежи отметят в экстрим-парке «Урам». Согласно распоряжению президента России, празднование переносится с 27 июня на последнюю субботу месяца — в этом году праздник выпадает на 24 июня.



«Урам» станет главной площадкой Дня молодежи в столице Татарстана. В нем пройдут образовательные и спортивные события, день завершится праздничным концертом с выступлением хедлайнера.

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Илина Хакимова